Ансамбль российской армии, ботик Петра I и валенки

В Саратове в сентябре пройдет концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова и ансамбля «Синяя птица». С сольной программой выступит Сергей Трофимов. Все желающие смогут побывать на фестивале археологии и городских фестивалях народной культуры. Запланирована выставка валенок из разных муниципальных районов. В театрах открылись театральные сезоны. Балет «Дон Кихот» порадует зрителей парадом танцев. А музеи готовы представить зрителям ботик Петра I, тайные знаки на керамике, графику Николая Аржанова, фотографии начала XX века.

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Выставки

«Флоту быть!»

В Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева с 6 сентября открывается экспозиция «Флоту быть! К 330-летию Военно-морского флота России». Это совместный проект с Центральным военно-морским музеем императора Петра Великого (Санкт-Петербург). Среди ключевых экспонатов — уникальная модель ботика Петра I («дедушки русского флота»). Также покажут живописные полотна XIX века (работы Айвазовского, Боголюбова, Беггрова), портреты флотоводцев (Ушакова, Лазарева, Корнилова), предметы флотского быта и эскизы художника Боголюбова.

«Николай Аржанов. Графика»

4 сентября в Доме Павла Кузнецова состоится открытие персональной выставки Николая Аржанова, талантливого саратовского автора, старшего сына знаменитого художника Михаила Аржанова (легендарный реставратор Радищевского музея, работавший в 1960-х гг.). Николай Аржанов давно заявляет о себе в живописи и графике как преемник высоких этических норм и независимости.

«Тайные знаки на керамике»

Саратовский областной музей краеведения приглашает на выставку «Тайные знаки на керамике». На ней представлены глиняные сосуды, по-своему отражающие мировоззрение людей двух эпох — позднего бронзового века (II тыс. до н.э.) и позднего Средневековья (Золотая Орда, XIII–XIV вв.). Посетители смогут не просто рассмотреть знаки на посуде, но и попробовать разгадать тайны, которые были известны людям далеких эпох.

«Воспоминания прошлых лет…»

Музей боевой и трудовой славы приглашает на выставку «Воспоминания прошлых лет…», посвященную Международному дню фотографии. На фотовыставке представлены более 60 подлинных фотографий, датируемых XX — началом XXI века. Вызывают интерес фотографии начала XX века, оформленные на паспарту. Они являлись визитной карточкой и рекламой фотоателье.

Спектакли

«Школа жен»

27 сентября в театре драмы им. И.А. Слонова состоится комедия «Школа жен» по пьесе Мольера. В этом спектакле есть все: любовь, ревность, заговоры, интриги и непредвиденная развязка.

«Дон Кихот»

24 сентября театр оперы и балета приглашает на балет «Дон Кихот». Яркая музыка, динамичные, экспрессивные танцы, теплый юмор — все это придает балету неповторимое очарование. Парад танцев — искрометных, виртуозных, красочных — более всего привлекает в «Дон Кихоте».

«Господа Головлевы»

5 сентября в ТЮЗе им. Ю.П. Киселева запланирована премьера — спектакль «Господа Головлевы». Это история о тьме, живущей в глубине человеческой души. Здесь самым страшным судом оказывается не суд божий, а суд семейный, а самым страшным палачом не дьявол, а близкий человек.

«Волшебная лампа Алладина»

Саратовский театр кукол «Теремок» с гастролями посетит Белгородский государственный театр кукол. 26 сентября будет показан спектакль «Волшебная лампа Алладина» по мотивам одной из сказок сборника «Тысяча и одна ночь». Спектакль наполнен восточным колоритом. Учит маленьких зрителей верности и умению помогать друг другу.

Концерты

Сергей Трофимов

22 сентября в цирке им. Братьев Никитиных с сольным концертом выступит заслуженный артист России Сергей Трофимов. И тут найдется место и лиричным мотивам, и разухабистым песням, под которые хочется пуститься в пляс. Музыканту не чужды ритмы хип-хопа и рок-н-ролла. Скучно никому не будет!

«Синяя птица»

30 сентября в ДК «Россия» выступит знаменитый ансамбль «Синяя птица». Зрители уйдут с головой в атмосферу золотых 70-х–80-х, услышат новые песни и насладятся любимыми хитами.

Ансамбль им. А.В. Александрова

26 сентября в ДК «Россия» пройдет концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова. Это выступление — часть большого юбилейного тура, который ансамбль проводит в честь своего 100-летия (сам юбилей отмечают в 2028 году). В программе обещают и «золотой фонд» репертуара, и новые композиции.

Специальные события

Фестиваль археологии

4–6 сентября в историческом парке «Россия — моя история» состоится фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Главная тема этого года — средневековый базар. Гости смогут прогуляться по торговым рядам, заглянуть в лавки ремесленников, увидеть работу оружейников, посетить мастер-классы и интерактивные выставки.

«Играй, гармонь!»

20 сентября на проспекте им. П.А. Столыпина пройдут городские фестивали народной культуры. В 15:00 — фестиваль «Играй, гармонь!». В программе — обработки народных наигрышей и выступления солистов в сопровождении гармони. В 17:00 на том же месте — фестиваль национальных фольклорных ансамблей «Хоровод» с песнями, обрядами и танцами на основе региональных традиций. Вход свободный.

«С валенками по России»

12 сентября в Ленинском районе Саратова (площадь и сквер на ул. Ломоносова, зд. 20) пройдет Всероссийский этнокультурный проект «С валенками по России». В программе — конкурс вокальных ансамблей, выступления детских творческих коллективов, театр «Петрушкин балаганчик», выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников, мастер-классы. «Изюминкой» мероприятия станет выставка муниципальных районов: каждый район покажет свой вариант валенок, что подчеркнет культурное разнообразие этносов региона.