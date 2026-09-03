Ансамбль российской армии, ботик Петра I и валенки
Куда сходить и что посмотреть в Саратове в сентябре
В Саратове в сентябре пройдет концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова и ансамбля «Синяя птица». С сольной программой выступит Сергей Трофимов. Все желающие смогут побывать на фестивале археологии и городских фестивалях народной культуры. Запланирована выставка валенок из разных муниципальных районов. В театрах открылись театральные сезоны. Балет «Дон Кихот» порадует зрителей парадом танцев. А музеи готовы представить зрителям ботик Петра I, тайные знаки на керамике, графику Николая Аржанова, фотографии начала XX века.
Фото: Яндекс Карты
Выставки
«Флоту быть!»
В Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева с 6 сентября открывается экспозиция «Флоту быть! К 330-летию Военно-морского флота России». Это совместный проект с Центральным военно-морским музеем императора Петра Великого (Санкт-Петербург). Среди ключевых экспонатов — уникальная модель ботика Петра I («дедушки русского флота»). Также покажут живописные полотна XIX века (работы Айвазовского, Боголюбова, Беггрова), портреты флотоводцев (Ушакова, Лазарева, Корнилова), предметы флотского быта и эскизы художника Боголюбова.
«Николай Аржанов. Графика»
4 сентября в Доме Павла Кузнецова состоится открытие персональной выставки Николая Аржанова, талантливого саратовского автора, старшего сына знаменитого художника Михаила Аржанова (легендарный реставратор Радищевского музея, работавший в 1960-х гг.). Николай Аржанов давно заявляет о себе в живописи и графике как преемник высоких этических норм и независимости.
«Тайные знаки на керамике»
Саратовский областной музей краеведения приглашает на выставку «Тайные знаки на керамике». На ней представлены глиняные сосуды, по-своему отражающие мировоззрение людей двух эпох — позднего бронзового века (II тыс. до н.э.) и позднего Средневековья (Золотая Орда, XIII–XIV вв.). Посетители смогут не просто рассмотреть знаки на посуде, но и попробовать разгадать тайны, которые были известны людям далеких эпох.
«Воспоминания прошлых лет…»
Музей боевой и трудовой славы приглашает на выставку «Воспоминания прошлых лет…», посвященную Международному дню фотографии. На фотовыставке представлены более 60 подлинных фотографий, датируемых XX — началом XXI века. Вызывают интерес фотографии начала XX века, оформленные на паспарту. Они являлись визитной карточкой и рекламой фотоателье.
Спектакли
«Школа жен»
27 сентября в театре драмы им. И.А. Слонова состоится комедия «Школа жен» по пьесе Мольера. В этом спектакле есть все: любовь, ревность, заговоры, интриги и непредвиденная развязка.
«Дон Кихот»
24 сентября театр оперы и балета приглашает на балет «Дон Кихот». Яркая музыка, динамичные, экспрессивные танцы, теплый юмор — все это придает балету неповторимое очарование. Парад танцев — искрометных, виртуозных, красочных — более всего привлекает в «Дон Кихоте».
«Господа Головлевы»
5 сентября в ТЮЗе им. Ю.П. Киселева запланирована премьера — спектакль «Господа Головлевы». Это история о тьме, живущей в глубине человеческой души. Здесь самым страшным судом оказывается не суд божий, а суд семейный, а самым страшным палачом не дьявол, а близкий человек.
«Волшебная лампа Алладина»
Саратовский театр кукол «Теремок» с гастролями посетит Белгородский государственный театр кукол. 26 сентября будет показан спектакль «Волшебная лампа Алладина» по мотивам одной из сказок сборника «Тысяча и одна ночь». Спектакль наполнен восточным колоритом. Учит маленьких зрителей верности и умению помогать друг другу.
Концерты
Сергей Трофимов
22 сентября в цирке им. Братьев Никитиных с сольным концертом выступит заслуженный артист России Сергей Трофимов. И тут найдется место и лиричным мотивам, и разухабистым песням, под которые хочется пуститься в пляс. Музыканту не чужды ритмы хип-хопа и рок-н-ролла. Скучно никому не будет!
«Синяя птица»
30 сентября в ДК «Россия» выступит знаменитый ансамбль «Синяя птица». Зрители уйдут с головой в атмосферу золотых 70-х–80-х, услышат новые песни и насладятся любимыми хитами.
Ансамбль им. А.В. Александрова
26 сентября в ДК «Россия» пройдет концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова. Это выступление — часть большого юбилейного тура, который ансамбль проводит в честь своего 100-летия (сам юбилей отмечают в 2028 году). В программе обещают и «золотой фонд» репертуара, и новые композиции.
Специальные события
Фестиваль археологии
4–6 сентября в историческом парке «Россия — моя история» состоится фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Главная тема этого года — средневековый базар. Гости смогут прогуляться по торговым рядам, заглянуть в лавки ремесленников, увидеть работу оружейников, посетить мастер-классы и интерактивные выставки.
«Играй, гармонь!»
20 сентября на проспекте им. П.А. Столыпина пройдут городские фестивали народной культуры. В 15:00 — фестиваль «Играй, гармонь!». В программе — обработки народных наигрышей и выступления солистов в сопровождении гармони. В 17:00 на том же месте — фестиваль национальных фольклорных ансамблей «Хоровод» с песнями, обрядами и танцами на основе региональных традиций. Вход свободный.
«С валенками по России»
12 сентября в Ленинском районе Саратова (площадь и сквер на ул. Ломоносова, зд. 20) пройдет Всероссийский этнокультурный проект «С валенками по России». В программе — конкурс вокальных ансамблей, выступления детских творческих коллективов, театр «Петрушкин балаганчик», выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников, мастер-классы. «Изюминкой» мероприятия станет выставка муниципальных районов: каждый район покажет свой вариант валенок, что подчеркнет культурное разнообразие этносов региона.