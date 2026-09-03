Виктор Сухоруков, Олег Газманов и киношлягеры

В сентябре в Астрахани с моноспектаклем выступит актер Виктор Сухоруков. Также ожидаются концерты Олега Газманова, группы «Куприянов», фортепианный концерт Монаха Авеля. Помимо аэрофестиваля запланирован XVI Всероссийский фестиваль, на котором прозвучат киношлягеры композитора Андрея Петрова. Музеи ждут на выставки, посвященные живописи и графике русских мастеров, холодному и огнестрельному оружию, археологии, истории электротранспорта.

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Выставки

«Купеческий портрет»

С 17 сентября в Астраханской картинной галерее имени П. М. Догадина стартует проект «Купеческий портрет». В экспозиции — более 155 предметов из собрания Государственного исторического музея и свыше 35 работ из коллекции галереи. Зрители смогут познакомиться с живописью и графикой русских мастеров XIX века, увидят портреты представителей знатных династий.

«Оружейная комната»

Краеведческий музей приглашает на экспозицию «Оружейная комната», в которой представлено свыше 150 образцов холодного и огнестрельного оружия XVII–XX вв. В предметный ряд вошли пистолеты европейской работы XVIII–нач. XIX в., пищали, мушкеты, винтовки.

«Музей. Экспедиция. Археология»

В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» действует выставка «Археология. Экспедиция. Музей», посвященная развитию археологии нашего края и материальной культуре народов Нижнего Поволжья. Выставочный проект рассказывает о памятниках археологии и сюжетах, связанных с их изучением.

«Астрахань многонациональная»

В краеведческом музее работает выставка «Астрахань многонациональная. Батик Виктории Чернышовой». Мастер представила работы, выполненные в старинной технике ручной росписи по ткани — батике. Каждое полотно — это яркое отражение богатства традиций и культур народов, населяющих Астраханский край.

«Из истории электротранспорта»

В Музее истории города работает экспозиция «Из истории электротранспорта в Астрахани». Трамвайная система в Астрахани считалась одной из старейших. Она была открыта в 1900 году. На выставке посетители смогут ознакомиться с документами, фотографиями, буклетами, справочниками, а также уникальными макетами трамваев разных лет.

Спектакли

«Жизель»

26 сентября в Астраханском государственном театре оперы и балета пройдет мистический балет «Жизель» о любви, которая сильнее предательства и даже самой смерти.

«Мертвые души»

25 сентября в ТЮЗе состоится постановка «Мертвые души» по одноименному произведению Н.В. Гоголя. Великий классик задает много вопросов, но можно ли найти на них ответы? Да и их поиск может показаться кому-то скучным. Но у Гоголя скучно не бывает. Бывает весело и… страшно.

«Малыш и Карлсон»

20 сентября в Астраханском театре кукол выступит Самарский театр кукол с постановкой «Малыш и Карлсон». Это постановка по мотивам сказки Астрид Линдгрен для детей от 6 лет и их родителей о дружбе мальчика Малыша и забавного человечка с моторчиком на спине.

«Счастливые дни»

22 сентября в ДК «Аркадия» состоится моноспектакль «Виктор Сухоруков. Счастливые дни». Вечер с Виктором Сухоруковым — это история жизни человека театра в воспоминаниях, фотографиях и автографах. Это подарок не только поклонникам актера, но и всем театралам.

Концерты

Олег Газманов

25 сентября в СЗК «Звездный» выступит с концертным туром «Я по жизни загулял» Олег Газманов. В исполнении артиста и его постоянной группы «Эскадрон» прозвучат любимые хиты разных лет — от искренней лирики и озорных танцевальных композиций до глубоких патриотических и гражданских песен.

Игорь Куприянов

27 сентября в АДК «Аркадия» с рок-концертом выступит Игорь Куприянов с программой «Северный ветер». Группа «Куприянов» подарит незабываемый праздник для всех почитателей хард-рока, хеви-метала.

Монах Авель

30 сентября в Астраханской филармонии состоится фортепианный концерт Монаха Авеля «Музыка души». Виртуозная игра Монаха Авеля, несмотря на его внешнюю сдержанность и спокойствие, наполнена множеством эмоций, красок и чувств, что не оставляет слушателей равнодушными. А многогранный репертуар — от Баха и Моцарта до композиций современных композиторов — позволяет каждому найти в его исполнении «свою музыку».

Специальные события

Музыкальный аэрофестиваль

4 сентября на площадке астраханского аэропорта пройдет музыкальный аэрофестиваль, приуроченный к 90-летию воздушной гавани. В программе: выступления местных коллективов, пиротехническое шоу, фотозона и интерактивные площадки.

Орган. Гитара. Гусли

13 и 20 сентября в Римско-Католической церкви состоится концерт «Орган. Гитара. Гусли». Диалог западной и русской культур будет воплощен через произведения И.С. Баха, Вивальди, Янга, Пьяццоллы, Цыганкова, Шаханова.

Киношлягеры

27 сентября в Астраханской филармонии пройдет XVI Всероссийский фестиваль Андрея Петрова. Прозвучат его известнейшие произведения: увертюра из кинофильма «Вокзал для двоих», вальсы из фильмов «Берегись автомобиля», «Я шагаю по Москве», «О бедном гусаре замолвите слово», «Петербургские тайны» и другие.