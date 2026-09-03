Сергей Трофимов, «Симфоническое Кино» и фирменный поезд «Сура»

В сентябре в Пензе выступит известный музыкант Сергей Трофимов, ансамбль «Синяя птица». Состоится юбилейный концерт проекта «Симфоническое Кино» с гитаристом легендарной группы Юрием Каспаряном. Театры открыли свои театральные сезоны и готовы порадовать зрителей премьерами и любимыми классическими произведениями. Первый осенний месяц окажется богатым на различные фестивали. А музеи ждут на этнографическую, художественную выставки, а еще обещают рассказать о фирменном поезде «Сура».

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Выставки

В поисках новых земель

Со 2 сентября в Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова заработает выставка «В поисках новых земель», приуроченная к 180-летию со дня рождения русского этнографа и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая, 135-летию со дня рождения полярного исследователя О.Ю. Шмидта и 315-летию со дня рождения русского исследователя Камчатки С.П. Крашенинникова. Экспозиция включает документальные материалы, фотографии и свидетельства их героической работы в самых суровых уголках планеты. В числе экспонатов — книга «Труды и подвиги Миклухо-Маклая», написанная Н.А. Гольцевой (1853–1938).

Фирменный поезд «Сура». 60 лет в пути

В Пензенском краеведческом музее продолжает работу выставка «Фирменный поезд «Сура». 60 лет в пути». Среди экспонатов — форменная одежда начальника поезда и проводницы, дореволюционные и современные вагонные ключи, а также шаблоны. Дополнят выставку фотографии и документы, посвященные истории и работе фирменного поезда «Сура».

Постичь прекрасное в краю родном

В Губернаторском доме (ул. Советская, 5) открывается выставка члена Союза художников России, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств Юлии Кузнецовой «Постичь прекрасное в краю родном». Полотна художницы — яркие натюрморты, ландшафтные и городские пейзажи — выполнены в импрессионистической манере. Они отличаются свежестью восприятия и любовью к естественному освещению.

От Блока до блога

В Литературном музее продолжает работу обновленный зал «От Блока до блога», посвященный периоду от Серебряного века до современности. В нем представлены экспонаты, отражающие деятельность знаменитых писателей XIX–XX веков, связанных с Пензой и областью. Посетители смогут узнать множество интересных фактов о жизни и творчестве литераторов, о том, как они жили и трудились.

Спектакли

Формула любви

11, 12, 29 сентября в Пензенском областном драматическом театре им. А.В. Луначарского пройдет премьера — феерическая комедия с элементами магии в двух действиях «Формула любви». Зрители смогут насладиться одновременно комедией положений, музыкальной феерией и философской притчей.

Каштанка

13 сентября в Театре юного зрителя состоится спектакль «Каштанка» по мотивам рассказа А.П. Чехова. Все события, происходящие с Каштанкой, похожи на замысловатый цирковой номер. Потому и визуальное оформление спектакля выдержано в цирковой стилистике.

38 попугаев

12, 13 сентября в театре «Кукольный дом» состоится спектакль «38 попугаев». В центре истории — дружба четырех героев: мудрого Удава, наивного Слоненка, любопытной Мартышки и находчивого Попугая. Через их забавные и порой запутанные ситуации тонко и с юмором раскрываются основы дружбы, а также идея, что трудности закаляют характер, и как важно помогать слабым и ничего не бояться.

Концерты

Сергей Трофимов

23 сентября в киноконцертном зале «Пенза» состоится концерт Сергея Трофимова. Артист не избегает экспериментов и не боится раздвигать рамки созданного им же музыкального стиля, он запросто общается со своей публикой, затрагивая самые потаенные струны человеческой души.

Синяя птица

29 сентября в Пензенской областной филармонии пройдет концерт вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Организаторы обещают зрителям неповторимую атмосферу праздника, сюрпризы, подарки и гарантированно позитивный заряд, которого каждому зрителю хватит на долгое время.

Симфоническое Кино

30 сентября в киноконцертном зале «Пенза» состоится юбилейный концерт проекта «Симфоническое Кино» с гитаристом легендарной группы Юрием Каспаряном. Лучшие песни Виктора Цоя прозвучат в оригинальной симфороковой интерпретации.

Специальные события

Фестиваль креативных индустрий

5–6 сентября на центральной набережной и в сквере Славы состоится фестиваль креативных индустрий. В программе — дискуссии и лекции на темы музыки, театра, дизайна, моды, гастрономии и городской среды, выступления творческих коллективов. Также будут работать различные творческие площадки.

Фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый»

11–13 сентября на набережной города Спутника в пятый раз пройдет Международный фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый». Гостей ждут более 25 интерактивных площадок («Казачий курень», «Сказки Ингушетии», «Лоскутная сказка»), свыше 30 бесплатных мастер-классов и мастер-шоу, средневековый тир, театральные постановки, площадка «Глиняная сказка» с мастер-классами по керамике, а также традиционное шествие сказочных героев.

Пензенский хоровод

19–20 сентября в четвертый раз пройдет Открытый межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Пензенский хоровод». Гостей ожидает песенно-танцевальный марафон у центрального входа в филармонию, а вечером в Большом зале — гала-концерт с участием коллективов из других регионов России.