Сергей Безруков, Ирина Дубцова и «божьи одуванчики»

Выставки

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Наш земляк — космонавт Юрий Малышев

Волгоградский областной краеведческий музей ждет на выставку «Наш земляк — космонавт Юрий Малышев», посвященную 85-летию со дня его рождения. Главные экспонаты выставки — космический скафандр и ложемент Ю.В. Малышева, а также документы и редкие фотографии летчика-космонавта, рассказывающие о его жизненном и профессиональном пути.

Черные бушлаты

Музей-панорама «Сталинградская битва» приглашает на выставку «Черные бушлаты», повествующую о героической роли моряков в битве на Волге. Посетители увидят корабельный колокол, военно-морские кортики, лоцманские карты и другие экспонаты.

Волшебство звука

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» работает выставка «Волшебство звука», на которой представлены духовые, струнные, ударные инструменты разных эпох и народов. Среди распространенных есть и достаточно редкие для наших мест и времени: ручная переносная фисгармония, русская окарина — тип свистульки, калимба — африканский язычковый инструмент, укулеле — 4-струнная гавайская гитара и другие.

Высокое небо и далекие горы

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова ждет на выставку «Высокое небо и далекие горы» современного китайского художника Канг Миньи. Он вдохновляется буддистскими идеями, продолжает каноническую линию китайского пейзажа. Его картины становятся пространством для внутреннего путешествия зрителя, поводом «остановиться и задуматься», осознать Созерцание как Путь.

Спектакли

Мужчина с доставкой на дом

23 сентября в Волгоградской филармонии пройдет легкая и смешная комедия «Мужчина с доставкой на дом». Все ее герои постоянно становятся заложниками комических и нелепых ситуаций, но, несмотря на это, они все еще надеются найти свое счастье. В ролях: Елена Воробей, Игорь Письменный, Борис Хвошнянский, Елена Захарова.

Розыгрыш

24 сентября в Волгоградской филармонии пройдут гастроли Московского театра. Спектакль «Розыгрыш» — о тренере Валерии Павловиче, который впадает в кому незадолго до крушения Советского Союза. Очнувшись несколько лет спустя, он попадает в совершено новый для него мир. И его семья делает все, чтобы оградить его от потрясения! В главных ролях — Сергей Селин, Елена Сафонова, Валентина Мазунина и другие звезды.

Хитрая вдова

26 сентября Волгоградский музыкальный театр представит постановку «Хитрая вдова»: красивой предприимчивой вдове Розауре предстоит выбрать мужа из четырех поклонников. Будоражащая атмосфера венецианского карнавала, эффектная сценография, роскошные костюмы, богатство актерских перевоплощений — все это в праздничном спектакле по комедии Карло Гольдони о том, что правильный выбор возможен только тогда, когда чувство в ладу с разумом.

Божьи одуванчики

26 сентября в Новом экспериментальном театре состоится постановка «Божьи одуванчики» о двух одиноких сестрах, которые умеют мечтать, не потеряли чувство юмора, несмотря на житейские трудности. Жизнелюбивые «одуванчики» легко дадут фору молодым, а значит, «старую гвардию» рано списывать со счетов.

Волшебное кольцо

18 сентября Волгоградский областной театр кукол приглашает на сказку Бориса Шергина «Волшебное кольцо» про отзывчивого Ваню и спасенных им зверушек. Веселая сказка учит делать добро, любить животных, ценить любовь ближних и уметь дружить.

Концерты

Ирина Дубцова

8 сентября в филармонии пройдет концерт Ирины Дубцовой, одной из самых ярких и интересных исполнительниц российской эстрады. Зрителей ждут любимые хиты, море эмоций и впечатлений.

Моя Мишель

26 сентября в «Кроп Арена» пройдет сольный концерт группы «Моя Мишель». Зрителей ждет уникальный и неповторимый стиль группы, волшебная атмосфера и магия музыки, проникающая в самое сердце.

Группа «Комиссар»

30 сентября в Волгоградской филармонии состоится выступление группы «Комиссар». Музыкальный стиль «Комиссара» сочетает элементы поп-музыки, евро-дэнса и синти-попа, что сделало его узнаваемым и востребованным среди слушателей. Сегодня группа продолжает собирать залы и оставаться важной частью российской музыкальной индустрии.

Специальные события

Сергей Безруков

21 сентября в Волгоградской филармонии состоится музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь». Сергей Безруков исполнит песни на стихи С. Есенина, а также сами стихи. За два часа перед зрителями пронесется вся жизнь Сергея Есенина: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал.

Волгоградская вертикаль

3–6 сентября пройдет кинофестиваль «Волгоградская вертикаль». В программе — конкурсные показы российских фильмов 2024–2026 годов (полнометражные, короткометражные, документальные). Также запланированы церемонии открытия и закрытия, творческие встречи и мастер-классы с актерами и деятелями культуры.