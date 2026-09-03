Губернатор Прикамья подверг критике глав из-за необеспечения топливом школьных автобусов

В Пермском крае состоялось совещание, посвященное обеспечению топливом важных отраслей и экстренных служб, сообщил в телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. По словам господина Махонина, с главами Губахинского и Кизеловского округов он обсудил ситуацию заправкой школьных автобусов в их территориях. Губернатор отметил, что в этих муниципалитетах контракты на поставки топлива были заключены с частными организациями, которые в начале учебного года не смогли выполнить свои обязательства. В итоге вопрос удалось оперативно решить вопрос благодаря подключению регионального оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

«Произошедшие случаи – примеры попустительства на местах. Механизмы для решения подобных ситуаций уже разработаны краевым оперштабом. По сути главы им не воспользовались. Обратил внимание глав, что контроль за заправкой школьных автобусов – их прямая обязанность. Необходимо своевременно докладывать о возникающих проблемах, чтобы была возможность заранее решить все возникающие вопросы», отметил Дмитрий Махонин. Также он поручил главам всех территорий необходимо завершить переход на контракты с крупными надежными поставщиками. Контроль за ситуацией будет осуществлять министерство образования региона. Оно же должно

оперативно обеспечивать поставку топлива в случае необходимости.