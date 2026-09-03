Рабочий погиб под завалом зерна на ферме в Саратовской области

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на ферме в Аткарске. Ответственным лицам инкриминируют ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Аткарске возбудили уголовное дело после гибели рабочего под завалом зерна в КФХ

Фото: СУ СКР по Саратовской области В Аткарске возбудили уголовное дело после гибели рабочего под завалом зерна в КФХ

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, сегодня на территории одного из крестьянско-фермерских хозяйств при разгрузке зерновоза произошло обрушение зерновой массы. Находившегося в это время рядом с грузовиком мужчину засыпало зерном. От травм он погиб на месте происшествия.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу. Проводятся действия по установлению конкретного лица, ответственного за охрану труда.

Марина Окорокова