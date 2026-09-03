Черноземье 03.09.2026, 18:10 Официальные курсы валют ЦБ на 4 сентября Австралийский доллар 62,2460 Английский фунт 117,3499 Белорусский рубль 28,2175 Гонконгский доллар* 11,0797 Дирхам ОАЭ 23,6589 Доллар США 86,8872 Евро 100,5980 Индийская рупия** 91,9745 Казахстанский тенге** 19,0793 Канадский доллар 62,6756 Китайский юань 12,9191 СДР 118,8052 Сингапурский доллар 68,4259 Турецкая лира* 18,0074 Украинская гривна* 19,4260 Шведская крона* 90,1618 Швейцарский франк 107,4273 Японская иена** 54,9919 *За 10. **За 100.