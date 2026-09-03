Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 4 сентября

Австралийский доллар 62,2460
Английский фунт 117,3499
Белорусский рубль 28,2175
Гонконгский доллар* 11,0797
Дирхам ОАЭ 23,6589
Доллар США 86,8872
Евро 100,5980
Индийская рупия** 91,9745
Казахстанский тенге** 19,0793
Канадский доллар 62,6756
Китайский юань 12,9191
СДР 118,8052
Сингапурский доллар 68,4259
Турецкая лира* 18,0074
Украинская гривна* 19,4260
Шведская крона* 90,1618
Швейцарский франк 107,4273
Японская иена** 54,9919

*За 10. **За 100.