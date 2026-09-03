В Кировской области за четыре года ввели более 2,3 млн кв. метров жилья

С 2022 по 2025 год в Кировской области ввели более 2,3 млн кв. метров жилья, заключили 59 договоров комплексного развития территорий, сообщил губернатор области Александр Соколов.

За этот период в регионе отремонтировали более 1,5 тыс. км дорог и 34 моста. В 2022–2025 годах обновили 273 автобуса, еще 103 поступили в этом году.

Также десятки тысяч домовладений и квартир подключили к газовым сетям, благоустроили более 500 общественных и дворовых территорий.

К 2030 году ежегодный ввод жилья планируют довести до 704 тыс. кв. метров. К этому времени в регионе планируют газифицировать 19,4 тыс. домовладений и квартир, 228 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Газ проведут в 55 населенных пунктов 17 муниципалитетов. Общая протяженность новых газопроводов составит более 1,3 тыс. км.

Анна Кайдалова