Оренбуржцы взяли в банках 175 млрд рублей кредитов за семь месяцев

С начала 2026 года жители Оренбургской области оформили в банках кредиты на общую сумму 175 млрд руб. Как сообщили в региональном отделении Банка России, это на 22% превышает показатель аналогичного периода (январь-июль) прошлого года и уже превышает годовой объем консолидированного бюджета региона.

Рост кредитования эксперты связывают со снижением процентных ставок на фоне уменьшения ключевой ставки ЦБ. При этом банки ужесточают требования к заемщикам: долговая нагрузка считается высокой, если на погашение кредитов уходит половина дохода и более. Для сдерживания закредитованности населения регулятор устанавливает макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачу наиболее рискованных займов.

По данным на 1 августа, общий кредитный портфель жителей Оренбургской области достиг 443 млрд руб., увеличившись за год на 9%.

Яна Вежлева