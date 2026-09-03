ВРП Кировской области к 2030 году может достичь 1 трлн рублей

Валовой региональный продукт Кировской области по итогам прошлого года приблизился к 740 млрд руб. Предполагается, что к 2030 году ВРП составит 1 трлн руб., а к 2036 году — превысит 2 трлн руб., сообщил губернатор области Александр Соколов.

За четыре года объем промышленного производства в регионе вырос вдвое, инвестиции в основной капитал превысили 140 млрд руб.

Средняя зарплата в 2025 году превысила 67 тыс. руб. К 2030 году она должна превысить 100 тыс. руб.

Анна Кайдалова