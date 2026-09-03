В Ульяновске чиновника оштрафовали и лишили должности за халатность при отлове собак

В четверг Ленинский районный суд огласил приговор заместителю начальника управления благоустройства администрации Ульяновска Алексею Палибину, признанному виновным в халатности при заключении контрактов на отлов безнадзорных собак (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до года исправительных работ). Это следует из информации, размещенной на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ульяновской области. Как сообщало ведомство, следствие установило, что в период с февраля 2024 года по декабрь 2025 года в управление благоустройства мэрии поступило более 300 обращений о наличии стай собак на территории города и их нападениях на людей, среди которых были и малолетние дети, и женщины, и пожилые граждане. В обвинительном заключении отмечалось, что, несмотря на многочисленные заявки, обвиняемый проигнорировал полученные сведения о нападении безнадзорных собак на жителей города, не обеспечил заблаговременного заключения муниципальных контрактов, в результате чего отлов животных не осуществлялся. Также обвинение обращало внимание на то, что Алексей Палибин не обеспечил заключение контрактов о пожизненном содержании в приютах агрессивных животных, которых нельзя выпускать обратно в среду обитания.

Обвинение запрашивало наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн руб. и запрета на занятие руководящих должностей в органах власти сроком на три года.

Суд согласился с доводами обвинения, но снизил наказание, приговорив Алексея Палибина к штрафу 100 тыс. руб. и запрету на полтора года занимать руководящие должности муниципальной и государственной службы.

Алексей Палибин вину не признал. Его адвокат Виктория Антипова заявила в беседе с «Ъ-Волга», что приговор будет обжалован. По ее мнению, «просто нашли стрелочника, потому что все вышестоящие руководители показали пальцем на подсудимого, что это его вина, хотя в его должностных инструкциях даже нет такого вида деятельности». Она также считает, что суд вскрыл системную проблему в процессе обращения с безнадзорными животными в городе и регионе, и эта проблема должна решаться прокуратурой и законодательными органами региона.

Сергей Титов, Ульяновск