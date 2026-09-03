Документооборот как щит: как не стать фигурантом по ст. 238 УК РФ

В своей практике я, адвокат Данил Гранин все чаще сталкиваюсь с ситуацией, когда добросовестные предприниматели, учредители и генеральные директора оказываются под уголовным преследованием по статье 238 УК РФ только потому, что в компании отсутствует надлежащий документооборот . И если вы думаете, что это «формальности» и «бумажки», которые можно отложить на потом — вы глубоко ошибаетесь. Именно отсутствие этих «бумажек» превращает вас из руководителя в обвиняемого.

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В чем суть риска?

Статья 238 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Наказание — от штрафа до 300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 10 лет в случае гибели двух и более лиц.

Субъектом преступления может являться руководитель организации (независимо от организационно-правовой формы), индивидуальный предприниматель, а также иное лицо, фактически осуществляющее производство и оборот продукции.

Но ключевой момент, который я хочу до вас донести: в отсутствие четкого документооборота, закрепляющего функционал и ответственность конкретных сотрудников, отвечать будете вы — директор, а по цепочке и учредитель.

Проблема: кто ответит, если никто не назначен?

Рассмотрим типичную ситуацию на примере общепита. В компании есть главный технолог, который по факту отвечает за выпуск продукции. Произошло массовое отравление людей. Кто понесет уголовную ответственность по ст. 238 УК РФ?

Если в компании нет следующих документов:

• приказа о назначении на должность главного технолога;

• должностной инструкции, чётко определяющей его функционал и зону ответственности за контроль качества и безопасность выпускаемой продукции;

• документов о проверке квалификации и наличии необходимого образования/цензов;

• доказательств того, что именно технолог был допущен к работе и знал о своих обязанностях, —

то отвечать будете вы — директор, а затем и учредитель.

Почему? Потому что следствие и суд будут исходить из простой логики: вы как руководитель не обеспечили надлежащее исполнение обязанностей, не назначили ответственное лицо, не проконтролировали его квалификацию и допустили к работе неквалифицированного сотрудника. А значит — виноваты вы.

Решение: создайте систему распределения ответственности

Как адвокат, я настоятельно рекомендую вам выстроить в компании следующую систему документооборота. Это не «бюрократия», а ваша личная защита от уголовного преследования.

1. Назначение на должность — документально

Каждый ключевой сотрудник, чья работа связана с производством продукции, оказанием услуг или контролем качества, должен быть назначен приказом. В приказе четко указываются:

• дата вступления в должность;

• функциональные обязанности;

• зона ответственности.

Без приказа о назначении вы не сможете доказать, что именно этот сотрудник нес ответственность за конкретный участок работы.

2. Должностная инструкция — ваш главный документ

В должностной инструкции должны быть прописаны:

• все обязанности сотрудника в части контроля качества и безопасности;

• требования к квалификации и образованию;

• порядок действий при выявлении нарушений;

• персональная ответственность за нарушения.

Именно должностная инструкция позволяет суду определить, кто конкретно из сотрудников допустил нарушение. Без нее вся ответственность ложится на вас.

3. Проверка квалификации и цензов — не формальность

Вы обязаны убедиться, что сотрудник, допущенный к работе, имеет необходимое образование, квалификацию и опыт. Храните:

• копии дипломов и сертификатов;

• документы о повышении квалификации;

• приказы о допуске к самостоятельной работе.

Если вы допустили к работе сотрудника без необходимых цензов, а он допустил нарушение — виноваты вы. И переложить ответственность будет не на кого.

4. Делегирование полномочий — письменно

Руководителю компании невозможно физически контролировать все процессы. Поэтому вы обязаны делегировать полномочия письменно:

• приказы о распределении обязанностей;

• доверенности на подписание документов;

• регламенты взаимодействия подразделений.

Все это — доказательства того, что вы как руководитель приняли разумные меры для обеспечения безопасности и не несли прямой ответственности за каждое действие рядового сотрудника.

Что еще нужно знать

1. Уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ наступает только при реальной опасности для жизни или здоровья. Однако доказывать отсутствие этой опасности придется вам.

2. Вина по ст. 238 УК РФ — умышленная. Но отсутствие документов о назначении и контроле может быть расценено как косвенное доказательство вашего умысла или преступной небрежности.

3. Привлекают не только директоров, но и учредителей. Если компания не обеспечила безопасность, а вы как учредитель не контролировали директора — рискуете оказаться на скамье подсудимых.

4. В судебной практике есть примеры привлечения технологов по должностным инструкциям. Это значит, что при наличии документов ответственность может быть переложена на непосредственного исполнителя. Но только при наличии этих документов!

Резюмирую

Уважаемые предприниматели, учредители и директора!

Документооборот по назначению на должность, должностные инструкции и подтверждение квалификации — это не бюрократическая прихоть. Это ваша личная защита.

Без этих документов вы — крайний в любой ситуации. С ними — у вас есть шанс доказать, что вы сделали все возможное для обеспечения безопасности, а вина лежит на конкретном исполнителе, который нарушил свои должностные обязанности.

Не откладывайте настройку этой системы «на потом». Потом может быть уже поздно — когда в дверь постучит следователь.

Данная статья носит информационный характер и не является юридической консультацией. В каждой конкретной ситуации необходима индивидуальная проработка документов и стратегии защиты.

Адвокат Данил Гранин