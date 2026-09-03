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Число ДТП сократилось в Астраханской области на 17% в 2026 году

За семь месяцев 2026 года количество аварий в Астраханской области сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших уменьшилось на треть, пострадавших — на 16%, сообщила пресс-служба губернатора.

Фото: Нина Шевченко

Фото: Нина Шевченко

Снижение на 32,3% зафиксировано в ДТП с участием безнадзорного скота — с 136 до 92 случаев. В рамках профилактики проведено 332 рейда, задержано 610 голов скота, составлено 212 протоколов. В 35 сельских поселениях выделены участки для выпаса.

Дополнительно губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что до конца года в Астрахани обустроят 69 пешеходных переходов у школ, отремонтируют 4,4 км дорог, обновят светофоры на 16 перекрестках и разметку на 12 участках.

Нина Шевченко