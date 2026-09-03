В Татарстане заменят трансферты ТФОМС прямыми субсидиями медорганизациям

Бюджет Татарстана планируют перевести с трансфертов Территориальному фонду ОМС на прямые субсидии медицинским организациям. Средства будут направляться на высокотехнологичную медицинскую помощь вне базовой программы ОМС и авиационные работы, сообщила пресс-служба Минфина Татарстана.

В этом году на высокотехнологичную помощь предусмотрено 3,7 млрд руб., на авиационные работы — 100,4 млн руб. В следующем году эти суммы составят 3,87 млрд руб. и 106,7 млн руб. соответственно.

Изменение механизма финансирования не повлечет дополнительных расходов бюджета: при формировании бюджета на 2027–2029 годы ассигнования на трансферты уменьшат, а расходы на субсидии увеличат на те же суммы.

Анна Кайдалова