В Ижевске провели акцию «Капля жизни» памяти жертв теракта в Беслане

Ежегодная акция «Капля жизни» памяти жертв теракта в Беслане прошла у мемориала Боевой и трудовой славы в Ижевске. Как сообщили в Госсовете Удмуртии, участники мероприятия возложили цветы и, набрав в ладони воды, полили насаждения у монумента.

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«Никто не мог даже предположить, что более 1 тыс. участников школьной линейки станут заложниками террористов. Три дня без капли воды, без еды, в постоянном страхе и тревожном ожидании. Эта трагедия остается кровоточащей раной в сердцах всех россиян»,— сказала председатель комиссии регионального парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Дербилова.

Замглавы Ижевска Наталья Гвоздкова напомнила о вооруженном нападении на школу № 88. С тех пор прошло четыре года. Тогда погибли 18 человек, 11 из них — дети. 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Жертв терактов почтили минутой молчания.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в школе № 1. Заложников три дня удерживали в заминированном спортзале без воды и еды. 3 сентября был проведен штурм учреждения. В результате теракта погибли 318 заложников, включая 186 детей. Большинство боевиков были уничтожены, одного приговорили к пожизненному.