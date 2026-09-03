Турбизнес Самарской области привлек более 100 млн рублей с помощью «зонтичных» поручительств

В Самарской области с помощью «зонтичных» поручительств Корпорации МСП малый и средний бизнес в сфере туризма привлек более 103 млн руб. с начала года. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Самарская область вошла в топ-10 регионов России по объему привлеченного финансирования для реализации туристических проектов субъектами малого и среднего предпринимательства.

По словам заместителя председателя правительства Самарской области — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка, предприниматели активно привлекают средства региональных и федеральных институтов развития, это позволяет им быстрее запускать и развивать туристические проекты.

Руфия Кутляева