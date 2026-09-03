Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Татарстане в первом полугодии составила 98,5 тыс. руб. За год показатель вырос на 16,4%, следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среднемесячная зарплата в Татарстане за полугодие достигла 98,5 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Среднемесячная зарплата в Татарстане за полугодие достигла 98,5 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июне средняя зарплата в республике достигла 104,5 тыс. руб., увеличившись за год на 15,7%.

В Марий Эл средняя зарплата за январь–июнь составила 74,4 тыс. руб., в Чувашии — 71,4 тыс. руб., в Кировской области — 72,8 тыс. руб. За год рост составил 7,9%, 8,4% и 11% соответственно.

В среднем по ПФО зарплата за первое полугодие достигла 83,2 тыс. руб. (+12%), по России — 109,3 тыс. руб. (+12,7%).

Анна Кайдалова