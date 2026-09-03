Готовность Перми к отопительному сезону составляет 86,6%

Коммунальный комплекс Перми готов к отопительному сезону на 86,6%, что соответствует плановым значениям. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящий момент к зиме готовы 4644 многоквартирных дома. Также подготовлено 828 км. тепловых сетей, 346 центральных тепловых пунктов и 43 котельные. Ход работ по подготовке находится под контролем городской рабочей комиссии.

Также в ряде районов Перми проводится замена тепломагистралей, всего будет обновлено 6 км. коммуникаций. Кроме того, подготовка к зиме завершается на четырех городских ТЭЦ, трех водогрейных котельных, 25 малых котельных и 12 насосных станциях.

На сегодняшний день проверку проходят теплосети, по которым тепло и горячая вода подаются в 102 многоквартирных дома и 19 социальных объектов, в числе которых детские сады, школы, больницы, поликлиники, учебные и культурные учреждения. Всего в Перми к отопительному сезону готовят 5763 жилых дома и 833 социальных объекта.