С ноября из Самары на Шри-Ланку запустят прямые чартерные рейсы

В ноябре стартуют прямые чартерные рейсы из Самары на Шри-Ланку. Первый рейс запланирован на 2 ноября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Программа рассчитана до 13 мая 2027 года. Вылеты будут совершаться один раз в 13 дней.

Основную программу предстоящей зимой будет выполнять AZUR air. Места на рейсах в аэропорт Маттала (Хамбантота) взяли три туроператора: Anex, FUN&SUN и «Интурист». Маттала находится на юге острова, отсюда быстрее добираться до многих отелей южного побережья, чем из Коломбо.

Помимо Самары, прямые рейсы запускаются из Москвы, Тюмени, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Уфы.

Руфия Кутляева