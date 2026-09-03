Спикер Госдумы Володин встретился с врио главы Удмуртии Абрамовой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой в Москве. Среди прочего стороны обсудили вопросы федеральной поддержки значимых для республики проектов и их продвижение на уровне РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, госпожа Абрамова рассказала спикеру Госдумы о строительстве «Зеленой школы» на 1,1 тыс. мест в Ижевске и детсада на 320 мест возле жилого комплекса «Знак». Еще один вопрос, поднятый на встрече, — расчистка Ижевского и Воткинского водохранилищ.