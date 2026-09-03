Реальные денежные доходы населения Татарстана в первом полугодии выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (3,3%) и России (1,2%), следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реальные доходы жителей Татарстана за полугодие выросли на 4,8%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Реальные доходы жителей Татарстана за полугодие выросли на 4,8%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В среднем на одного жителя Татарстана за январь–июнь приходилось 75,5 тыс. руб. доходов и 58 тыс. руб. потребительских расходов. В Кировской области доходы составили 52,5 тыс. руб., в Чувашии — 46,9 тыс. руб., в Марий Эл — 44,3 тыс. руб.

В среднем по ПФО денежные доходы на душу населения составили 58,7 тыс. руб., потребительские расходы — 48,3 тыс. руб. В России эти показатели достигли 72,5 тыс. руб. и 58,2 тыс. руб. соответственно.

Анна Кайдалова