Реставрацию приходской школы пушкинского музея завершили в Нижегородской области

Церковно-приходскую школу — один из объектов музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» — открыли в селе Львовка в Нижегородской области. В ней провели масштабную реставрацию и обновили экспозицию, рассказали в региональном министерстве культуры.

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В пространстве воссозданы классная комната, комната учительницы и сени. В обновлении экспозиции активно помогал коллекционер Вячеслав Хуртин. Он рассказал, что обязательными элементами школ того времени были портрет императора Николая II, карты полушарий, перьевые ручки и бутылочки для чернил. Для экспозиции нашли парты Эрисмана — в церковно-приходской школе на территории Башкортостана. «Было сложно найти перьевые ручки начала века — в течение года я собрал 12 таких ручек. Также удалось найти чистые дореволюционные тетради и уникальную юбилейную серию, выпущенную в 1937 году к 100-летию со дня смерти Пушкина», — отметил Вячеслав Хуртин.

Здание церковноприходской школы 1904 года постройки — объект культурного наследия регионального значения. Ее построили крестьяне при поддержке сына поэта Александра Пушкина — Александра Александровича. После закрытия церковно-приходской школы с 1934 года там размещалась начальная школа, а позже — восьмилетняя, которая закрылась в 1972 году. Затем здание перешло музею, экспозиция в нем открылась 6 июня 2009 года. Реставрация здания шла в 2025-2026 годах, на эти цели из регионального бюджета выделили 15 млн руб.

«Эти работы продлили жизнь объекта еще на три десятилетия. Особое внимание уделили воссозданию исторических интерьеров. Например, в сенях появилась большая русская печь — практически такая же, как была здесь в начале века», — рассказала директор музея-заповедника Нина Жиркова. Она добавила, что 3 сентября начнется экскурсионный сезон — именно в этот день в 1830 году Александр Пушкин впервые приехал в Болдино.

Как рассказала министр Наталья Суханова, параллельно благоустраивают и территорию Львовки: здесь появились дорожки, качели, мостик, идет очистка прудов и создание площадки для мастер-классов.

Как писал «Ъ-Приволжье», к 225-летию Александра Пушкина в Большом Болдине реконструировали и обновили экспозиции музея-заповедника. На это потратили около 0,5 млрд. руб.

Галина Шамберина