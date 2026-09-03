По итогам первого полугодия профицит консолидированного бюджета Татарстана составил 79,8 млрд руб. Доходы республики достигли 373,3 млрд руб., расходы — 293,6 млрд руб., следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан завершил первое полугодие с профицитом бюджета в 79,8 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан завершил первое полугодие с профицитом бюджета в 79,8 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Чувашии доходы бюджета составили 80,9 млрд руб., расходы — 63,8 млрд руб., профицит — 17,1 млрд руб. В Марий Эл зафиксирован дефицит в 1,9 млрд руб. при доходах 38,5 млрд руб. В Кировской области дефицит составил 3,4 млрд руб., доходы — 65,9 млрд руб., расходы — 69,3 млрд руб.

За январь–июнь Татарстан также обеспечил 846,4 млрд руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет России. Из них 534,9 млрд руб. направлено в федеральный бюджет, 311,5 млрд руб. — в консолидированный бюджет республики.

В целом по ПФО поступления налогов и сборов составили 3,76 трлн руб. В консолидированные бюджеты регионов поступило 1,4 трлн руб., в федеральный бюджет — 2,36 трлн руб.

Анна Кайдалова