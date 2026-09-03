Реальная зарплата в Прикамье выросла на 3,9% по сравнению с прошлым годом

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае в январе — июне 2026 года составила 89635,5 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 11,3%. Об этом сообщает Пермьстат.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе — июне 2026 года выросла на 3,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Лидерами по росту заработной платы стали предприятия в сфере общепита и гостиничного бизнеса (+20,9%), культуры, спорта и досуга (+20,5%).