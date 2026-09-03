Перевод стрелок

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ) инициировало судебное разбирательство, целью которого является признание недействительными результатов тендера на поставку подвижного состава для системы метротрамвая в Челябинске. Ответчиками по делу выступают региональные казенные учреждения «Центр организации закупок Челябинской области» и «Организатор перевозок Челябинской области», а также победитель аукциона — нижегородское ООО «Автотехкомплект». Завод, проигравший торги из-за разницы в 13 млн руб., настаивает, что продукция конкурента якобы не соответствует требованиям безопасности и проектной документации. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в действиях заказчика, однако УКВЗ намерен доказать свою правоту в арбитраже.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области 1 сентября официально принял к производству исковое заявление АО «УКВЗ» (входит в структуру госкорпорации «Роскосмос»). Истец требует признать недействительными результаты открытого электронного аукциона на поставку 12 трамвайных вагонов, а также признать ничтожным государственный контракт, подписанный 8 мая 2026 года между ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Автотехкомплект». Делу присвоен номер А76-33713/2026, предварительное судебное заседание назначено на 28 сентября.

Предметом оспариваемого тендера является поставка 12 трехсекционных полностью низкопольных трамвайных вагонов, специально адаптированных как для подземных, так и для наземных участков строящегося метротрамвая. Ключевым требованием технического задания являлось наличие двух кабин управления (в головной и хвостовой частях) и двухстороннего расположения дверей. Такая конфигурация позволяет эксплуатировать вагоны в режиме «челнока» на линиях, где отсутствуют разворотные кольца, что характерно для тоннельных участков будущей системы.

Начальная цена контракта в ходе торгов, объявленных в апреле 2026 года, составляла 2,5 млрд руб. Согласно протоколу подведения итогов, на участие в аукционе поступило две заявки. ООО «Автотехкомплект» предложило исполнить заказ за 2,46 млрд руб., в то время как второй участник указал цену в 2,48 млрд руб. Разница в ценовых предложениях составила порядка 13 млн руб., или менее 1% от общего объема контракта, что предопределило победу иногороднего дилера.

Технический спор между уральским производителем и нижегородским поставщиком начался еще до официального заключения контракта. 29 апреля УКВЗ направил жалобу в ФАС РФ, требуя приостановить определение поставщика. В обосновании жалобы вагоностроители указывали, что на момент проведения аукциона только две организации на территории РФ — УКВЗ и екатеринбургский «Уралтрансмаш» (входит в ГК «Ростех») — имели в производственной линейке сертифицированные модели трехсекционных трамваев с двусторонним управлением, прошедшие необходимые испытания.

По версии истца, ООО «Автотехкомплект» выступает в качестве торгового посредника, предлагающего продукцию белорусского холдинга БКМ (ранее «Белкоммунмаш»). Речь идет о модели трамвая «МиНиН» (аббревиатура от Минска и Нижнего Новгорода), узловая сборка которого ведется на совместном предприятии «Нижэкотранс» в городе Ворсма Нижегородской области. УКВЗ утверждает, что данная модель не имеет подтвержденного опыта эксплуатации в условиях метротрамвая и не соответствует ряду специфических параметров, заложенных в проект челябинской транспортной реформы. Однако комиссия ФАС, рассмотрев материалы дела, не усмотрела нарушений в конкурсной документации, что позволило заказчику финализировать сделку с нижегородцами.

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» исторически является ключевым поставщиком трамвайного парка для Челябинска. За последние три года предприятие изготовило для регионального центра более 140 вагонов. В рамках первого этапа подготовки к запуску метротрамвая УКВЗ уже поставил пять трехсекционных «челночных» вагонов по контракту стоимостью 995 млн руб., один из которых в апреле 2026 года вышел на тестовую обкатку. Завод обладает полным циклом производства и конструкторским бюро, что, по мнению менеджмента, делает его безальтернативным поставщиком для столь сложного проекта.

ООО «Автотехкомплект», напротив, специализируется на дилерской деятельности и логистике транспортных средств. Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде в 2002 году. По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», владельцем организации является белорусский предприниматель Александр Захарченко. По итогам 2025 года выручка компании достигла 2,9 млрд руб. при чистой прибыли в 125,5 млн руб. В портфеле заказов «Автотехкомплекта» значатся крупные контракты с администрацией Екатеринбурга на поставку 55 автобусов (1,3 млрд руб.) и другие муниципальные подряды в регионах Поволжья и Урала.

Проект челябинского метротрамвая, предусматривающий завершение строительства законсервированных тоннелей метро и их интеграцию в современную трамвайную сеть, является крупнейшей инфраструктурной стройкой Южного Урала. Генеральный подрядчик — московское АО «Моспроект-3» — в настоящее время ведет работы по трем ключевым направлениям: на улицах Овчинникова, Каслинской и проспекте Победы. В конце 2025 года на стройплощадке на улице Овчинникова был запущен первый тоннелепроходческий комплекс.

Основной объем строительных работ под землей выполняет субподрядчик из КНР — ООО «16-е управление СиАрСиСи» (входит в госкорпорацию China Railway Construction Corporation). С китайской стороной подписаны государственные контракты на общую сумму 14 млрд руб. График ввода линий в эксплуатацию напрямую зависит от своевременной поставки подвижного состава. Согласно условиям контракта с ООО «Автотехкомплект», 12 новых вагонов должны прибыть в Челябинск до 31 декабря 2026 года.

Если УКВЗ удастся доказать незаконность признания «Автотехкомплекта» победителем, контракт может быть расторгнут, что повлечет за собой необходимость проведения повторных торгов и поиска новых производственных слотов на заводах-изготовителях.

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта и в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» ситуацию вокруг иска пока не комментируют.

Евгений Рыженьков