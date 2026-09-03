Руководство «Салавата Юлаева» встретилось с главой Башкирии
Гендиректор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов, главный тренер Виктор Козлов и капитан команды Григорий Панин встретились с главой Башкирии Радием Хабировым. Также на встрече присутствовал вице-премьер — министр спорта Руслан Хабибов, сообщила пресс-служба главы республики.
Гендиректор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов
Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ
Руководитель региона пожелал клубу удачного сезона и выразил признательность за включение воспитанников местного хоккея в состав команды.
Господин Баширов заверил, что команда полностью укомплектована и «всем обеспечена». Как сообщал «Ъ-Уфа», на состоявшейся 21 августа пресс-конференции гендиректор «Салавата Юлаева» заявил, что республика поддерживает клуб. Тогда же он анонсировал встречу с Радием Хабировым.