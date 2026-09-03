В Башкирии школа выплатила 100 тысяч рублей за травму ученика

Шаранский районный суд по иску районной прокуратуры обязал школу выплатить местной жительнице 100 тыс. руб. компенсации морального вреда за травму сына на уроке физкультуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что в декабре 2024 года во время занятия по баскетболу в спортзале школы столкнулись ученики. В результате один из них сломал ключицу.

Решение суда уже исполнено, отметили в прокуратуре.

Майя Иванова