К 2030 году в Татарстане доля транспортных средств, оснащенных безналичной оплатой, низким полом, электронными табло и оборудованием для маломобильных пассажиров, должна достичь 79%. Соответсвующее постановление утвердил Кабмин республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане к 2030 году безналичная оплата может появиться в 79% танспорта

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ В Татарстане к 2030 году безналичная оплата может появиться в 79% танспорта

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В этом году доля такого транспорта составляет 48%, в 2027 году должна повыситься до 57%, в 2028-м — до 64%, в 2029-м — до 69%.

Кроме того, к 2030-му планируется увеличить число общественного транспорта, приходящего по расписанию, до 86%, сейчас этот показатель составляет только 54%.

Региональный стандарт транспортного обслуживания населения на 2026–2030 годы также предусматривает оборудование транспорта местами для колясок, велосипедов и крупногабаритного багажа, а также системами контроля температуры.

Анна Кайдалова