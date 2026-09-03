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Экс-сотрудницу Почты России в Челябинске будут судить за растрату

Прокуратура Советского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Бывшую работницу АО «Почта России» обвиняют в растрате 700 тыс. руб. (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, с февраля по июнь 2026 года сотрудница учреждения систематически похищала материальные ценности и средства, работая сначала оператором связи, а потом начальником отделения. Общий размер причиненного ущерба составил около 700 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

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