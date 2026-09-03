Жителю Самары вынесен приговор за нарколабораторию в подвале многоквартирного дома и плантацию

Суд признал виновным 26-летнего жителя Самары по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в значительном и крупном размерах), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, подсудимый в 2024 году вступил в сговор с двумя знакомыми и с неустановленными следствием лицами для незаконного производства наркотиков. Злоумышленники организовали нарколабораторию в подвале многоквартирного дома в Самаре. На территории домовладения одного из участников организованной группы в Похвистневском районе они выращивали наркосодержащее растение, из которого изготовили запрещенные вещества для сбыта.

В апреле 2025 года преступную деятельность подсудимого пресекли. Из незаконного оборота изъято свыше 3,3 кг синтетического наркотика, более 700 г частей наркосодержащего растения и свыше 900 г изготовленного из них запрещенного вещества.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 15 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По ходатайству прокурора средства связи, а также дом, нежилая постройка и земельные участки под ними конфискованы. В отношении остальных участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

Руфия Кутляева