В Самарской области более 7,7 тысяч новых семей заключили брак этим летом

В органах ЗАГС Самарской области в летний сезон заключили брак более 7,7 тыс. пар. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

«Свадьба летом — самое популярное решение среди молодоженов. Самым востребованным месяцем для заключения брака стал август», — отмечают в ведомстве.

Наибольшее количество государственных регистраций брака летом пришлось на следующие даты: 26 июня (более 400 пар), 8 августа (более 300 пар), 6 июня (более 200 пар).

В органах ЗАГС Самарской области также были зарегистрированы браки с участием граждан Китая, Индии, Кореи, Иордании и других.

Руфия Кутляева