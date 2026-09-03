В Орске два школьника повредили железную дорогу

Транспортные полицейские привлекли к ответственности родителей двух школьников, открутивших 16 деталей рельсовых соединений на железной дороге. Инцидент произошел в Оренбургской области на перегоне «Орск — Новый город — Алимбет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Юных хулиганов заметил местный житель, который сообщил об этом в дежурную часть Орского линейного отдела МВД на транспорте. Правоохранители задержали нарушителей. С ними была проведена профилактическая беседа.

В отношении родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ.

Андрей Сазонов