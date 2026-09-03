Продажи автомобилей в Прикамье выросли на 13%

В первом полугодии 2026 года спрос на продукты и непродовольственные товары в Пермском крае превысил общероссийские показатели, а на услуги сохранился на уровне прошлого года. Об этом сообщает отделение по Пермскому краю Центрального банка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Наибольший рост был отмечен в непродовольственном сегменте, особенно среди товаров длительного пользования. Так, продажи автомобилей за семь месяцев 2026 года выросли на 13%, в июле – почти на 10% к июню. Автодилеры связывают это со снижением ставок по депозитам и ослаблением рубля.

Объем платных услуг населению увеличился на 0,4% по сравнению с прошлым годом. На рынке бытовых услуг рост во втором квартале в основном связан с увеличением спроса на техобслуживание транспорта. Потребность в образовательных услугах растет из-за адаптации к рынку труда и развития ИИ. В то же время в туризме спрос охлаждается – продажи гостиничных услуг снижаются.