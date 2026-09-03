В Нижнекамске кафе «СанСити» временно закрыли после обнаружения бактерий в еде

В Нижнекамске кафе «СанСити» приостановило работу на 60 суток после проверки Роспотребнадзора. Поводом для расследования стала информация о кишечной инфекции у посетителя, съевшего там суп, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

В роллах обнаружили кишечные палочки и золотистый стафилококк, а в супе — кишечные палочки. Их также выявили в смывах со столовых приборов и разделочного инвентаря. У трех сотрудников кафе обнаружили патогенный золотистый стафилококк.

Специалисты также выявили нарушения санитарных требований и забраковали девять партий продуктов без маркировки общим весом 19,7 кг.

Анна Кайдалова