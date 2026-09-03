В Челябинске на подростка завели дело после нападения с пистолетом на горожанина

Следственный отдел по Калининскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении 15-летнего местного жителя. Ему вменяют стрельбу из пневматического пистолета по горожанину, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, вечером 1 сентября этого года 24-летний прохожий сделал замечание подростку по поводу выброшенного мусора. После этого юноша выстрелил из пневматического пистолета сначала в спину, а затем в голову и руку горожанина. Личность несовершеннолетнего установлена. Планируется допрос подозреваемого в присутствии его родителей.

Виталина Ярховска