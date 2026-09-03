Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре открылись соревнования по пляжному волейболу Спартакиады народов России

В четверг, 3 сентября, в Самаре состоялась церемония открытия соревнований по пляжному волейболу Спартакиады народов России. На самарской набережной соревнования продлятся до воскресенья. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как уточняют в министерстве, на открытии игроков в пляжный волейбол приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и председатель президиума областной Федерации волейбола Роман Балтер.

Соревнования проходят на четырех кортах на Первомайском спуске набережной Волги. Главный корт оборудован трибунами на 800 мест.

Руфия Кутляева