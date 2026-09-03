В Самаре открылись соревнования по пляжному волейболу Спартакиады народов России

В четверг, 3 сентября, в Самаре состоялась церемония открытия соревнований по пляжному волейболу Спартакиады народов России. На самарской набережной соревнования продлятся до воскресенья. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как уточняют в министерстве, на открытии игроков в пляжный волейбол приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и председатель президиума областной Федерации волейбола Роман Балтер.

Соревнования проходят на четырех кортах на Первомайском спуске набережной Волги. Главный корт оборудован трибунами на 800 мест.

Руфия Кутляева