Великолепная десятка: НОВИКОМ представил новые категории повышенного кешбэка

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) предложил участникам программы лояльности вернуть до 25% за покупки канцтоваров, детских принадлежностей и цифрового контента в первые два месяца учебного года. Добавив новые возможности для экономии, банк сохранил наиболее популярные позиции в перечне категорий повышенного кешбэка.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В сентябре и октябре НОВИКОМ предоставил клиентам на выбор десять категорий повышенного вознаграждения с возможностью подключить четыре из них. На все остальные покупки по карте банка, подключенной к программе лояльности, действует кешбэк в размере до 1,25%.

«По итогам первого полугодия НОВИКОМ выплатил свыше 1,25 млрд рублей кешбэка, на 22% превысив показатель за весь прошлый год. Число участников нашей программы лояльности превысило 362 тысячи человек. Таким образом, каждый второй розничный клиент банка — работник промышленности — уже оценил ее преимущества. Осознавая свою ответственность, мы продолжаем совершенствовать социально значимый продукт для человека труда, который ежедневно вносит вклад в развитие российской экономики», — отметил старший вице-президент НОВИКОМа, руководитель розничного блока банка Дмитрий Криштопа.

С началом учебного года НОВИКОМ возмещает 25% расходов на канцтовары, 10% — на цифровой контент, приобретаемый в том числе в образовательных целях, а также 5% — на товары и услуги в специализированных магазинах для детей.

Новые предложения дополнили уже действующие категории повышенного кешбэка: «Супермаркеты» (5%), «Оплата ЖКУ» (10%), «Транспорт» (7%), «Рестораны» (10%) и «Аптеки» (3%). Участники программы лояльности по-прежнему могут воспользоваться полюбившейся категорией «Яндекс», позволяющей вернуть 5% расходов на оплату каршеринга, такси и самокатов, доставок еды, подписок сервиса «Плюс», покупок в «Лавке», «Маркете», «Афише» и других сервисах экосистемы.

В зависимости от тарифного плана и типа карты максимальная сумма кешбэка за покупки достигает 20 000 рублей в месяц. Подключиться к программе лояльности можно, воспользовавшись мобильным приложением, личным кабинетом интернет-банка, а также обратившись в офис НОВИКОМа или колл-центр.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»