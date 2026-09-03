Суд удовлетворил иск прокуратуры Татарстана к стройкомпании из Буинска

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск заместителя прокурора республики к ООО «Буастроймонтаж» и ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Прокуратура требовала признать недействительным государственный контракт, заключенный между

государственным казенным учреждением и компанией, на содержание искусственных сооружений в Буинском, Камско-Устьинском и Тетюшском районах, а также взыскать в пользу Татарстана 9,8 млн руб.

Иск был принят к производству 5 мая. В качестве третьего лица в деле фигурирует Управление Федерального казначейства по Татарстану.

Согласно Rusprofile, ООО «БСМ» зарегистрировано в 2020 году в Буинске и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий.

Анна Кайдалова