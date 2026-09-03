Жителям Мелеузовского района рекомендовали не открывать окна из-за запаха газа

Администрация Мелеузовского района в соцсетях опубликовала сообщение, в котором рекомендовала жителям не открывать окна из-за запаха газа.

Сегодня в Шевченковском сельсовете Мелеузовского района разлился конденсат из конденсатопровода Оренбург — Салават — Уфа.

В администрации заверили, что утечка локализована. На месте аварии снимают верхний слой почвы и увозят на полигон для утилизации.

Согласно замерам Роспотребнадзора, в эпицентре аварии все показатели находятся в пределах допустимых значений, заявили в муниципалитете.

«Это значит, что серьезной угрозы для здоровья нет. Но мы все равно рекомендуем соблюдать меры предосторожности: по возможности не открывать окна. Если чувствуете сильный запах — используйте маски на улице»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова