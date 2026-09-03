Пермской кабельной компании присвоили статус технологического холдинга

ПАО «Инкаб Холдинг», крупнейший российский разработчик и производитель волоконно-оптических и специальных кабелей, первым в стране получило статус технологического холдинга. Он подтверждает, что компания соответствует заданным критериям в сфере инноваций и высоких технологий и открывает доступ к специальным мерам поддержки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Холдинг включает в себя несколько операционных компаний. Ранее федеральная поддержка была доступна только той части компаний, которые носили статус технологических. Теперь она распространяется на уровне всей холдинговой системы.

Сейчас пермская компания участвует в проекте «Синергия Арктики» и поставит для него самый большой объем кабеля. Это совместный проект Якутии и Минцифры РФ.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми.