Среднесуточный надой на одну корову в Кировской области составил 25,4 кг. Это на 0,7 кг больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области надой на корову вырос до 25,4 кг в сутки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кировской области надой на корову вырос до 25,4 кг в сутки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший показатель зафиксирован в Кирове — 30,6 кг в сутки. В Куменском районе он составил 29,8 кг, в Вятскополянском — 28,4 кг, в Пижанском — 28,1 кг.

Ежедневное валовое производство молока достигло 2,3 тыс. тонн, увеличившись за год на 41 тонну.

Анна Кайдалова