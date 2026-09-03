Прокуратура Башкирии требует снести кафе «Урман» на трассе Уфа-Белорецк

Прокуратура Башкирии требует снести кафе «Урман» в Архангельском районе на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Как следует из материалов арбитражного суда республики, помимо кафе, которое работает с 2001 года, могут быть уничтожены соседние строения — терраса, два уличных санузла, котельная, летнее кафе и мечеть.

Ответчиками по иску являются ООО «Регионстрой», ООО «Инзер», Альбина Акбашева, Виль и Мунир Рахматуллины, Айсылу Аширбаева и администрация Архангельского района.

Кроме сноса строений прокуратура требует взыскать солидарно с ответчиков (кроме администрации) 14,6 млн руб. неосновательного обогащения, полученного от предпринимательской деятельности, а также 347,8 тыс. руб. арендной платы за пользование земельным участком.

Как следует из материалов суда, прокуратура полагает, что спорные строения являются самовольными постройками на земле особо охраняемых природных территорий.

Ранее арбитражный суд Башкирии посчитал, что дело не относится к его компетенции, и передал материалы в Верховный суд республики для направления в суд общей юрисдикции. Он исходил из того, что прокурор выступает в защиту прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, куда обратилась прокуратура, с таким подходом не согласился. Он указал, что спор носит экономический характер, так как спорные объекты используются для ведения предпринимательской деятельности, и вернул дело обратно в арбитражный суд республики.

Олег Вахитов