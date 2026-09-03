В Кировской области ввели 271,9 тыс. кв. м жилья
В Кировской области на 1 сентября введено 271,9 тыс. кв. м жилья. Большая часть приходится на индивидуальное строительство, сообщил пресс-центр правительства региона.
В Кировской области ввели 271,9 тыс. кв. м жилья
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В регионе сейчас строится 101 многоквартирный дом общей площадью 661,9 тыс. кв. м.
Из 184,5 тыс. кв. м, запланированных на этот год, 116,6 тыс. кв. м, или 63,2%, застройщики планируют сдать в сентябре–декабре.
Объем ввода индивидуального жилья в этом году на 13% превышает показатель прошлого года.