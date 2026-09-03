В Самарской области памятник природы восстановился после попытки вспашки

Специалисты обследовали памятник природы «Участок типчаково-ковыльной целинной степи» в Большечерниговском районе. Степь в границах особо охраняемой природной территории полностью сохранена. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что в прошлом году с помощью спутниковой съемки зафиксировали начало распашки на площади около 70 га. Инспекторы экологического надзора пресекли нарушение. Сейчас следы борозд, где начиналась распашка, различимы, но растительный покров успешно восстановился. Этому способствовало в том числе относительно влажное лето. Весь степной массив площадью около 900 га остается нетронутым.

Во время обследования ученые обнаружили крупную колонию степной пищухи, которая относится к редкому виду, занесенному в Красную книгу Самарской области. В международных списках степная пищуха указывается как вид с сокращающейся численностью.

Руфия Кутляева