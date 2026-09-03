Природоохранная прокуратура отстояла в суде право жителей на доступ к реке Сылва

Пермский районный суд признал недействительными результаты межевания земельных участков вблизи деревни Заборье и права частной собственности на них. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

С иском в суд обратилась природоохранная прокуратура, получившая информацию о незаконном возведении забора вокруг базы отдыха, который преграждал жителям доступ к реке Сылва. В ходе разбирательства прокурор доказал, что при формировании участков были нарушены требования закона, так как в их границах расположена часть береговой полосы и акватории водного объекта Камского водохранилища. Следовательно, передача этих земель в частную собственность была неправомерной.

В результате суд признал недействительными результаты межевания из-за наложения участков на береговую полосу, а право частной собственности — отсутствующим. Участки подлежат снятию с регистрационного учета.