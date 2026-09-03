Аналитики назвали популярные направления отдыха у жителей Башкирии

В летние месяцы туристы из республики побывали более чем в ста странах. Самым востребованным направлением стала Турция, куда направилась четверть отдыхающих. Об этом свидетельствуют данные роуминга МегаФона.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Тёплая вода, пляжи и богатая история привлекают в страну четырёх морей всё больше россиян. Путешественники из Башкирии направляются на турецкие берега в 25% случаев. Часто местные жители выбирают эту страну из-за лёгкости в логистике — из аэропорта Уфы самолёты летают в Турцию ежедневно. Кроме того, башкортостанцы любят отдых в Казахстане, Абхазии, Египте и Узбекистане, которые также были востребованы этим летом.

«Мобильный интернет в отпуске — это прежде всего ваша безопасность и спокойствие. В телефоне сегодня хранится всё: от банковских карт и пароля от Госуслуг до личных фото. Подключаться к публичному Wi-Fi в отелях или кафе рискованно, ведь к вашим данным могут получить доступ мошенники. Роуминг от проверенного оператора защитит приватную информацию, пока вы общаетесь с близкими или включаете ребенку видео на пляже. А чтобы избежать дополнительных расходов за границей, перед поездкой подключите подходящий пакет интернета и минут», — сообщил руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Башкирии Евгений Немтин.

Роуминг оператора активируется автоматически при въезде в другую страну. Пользователи за границей могут заходить на любые российские сервисы даже при нулевом балансе, задействовать свои подписки на кино- и музыкальные сервисы. Кроме того, абонентам не приходится менять условия оплаты при стыковочных рейсах или перемещаясь между странами.

ПАО «МегаФон»