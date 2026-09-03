Самозанятую из Оренбурга будут судить за мошенничество при банкротстве

Прокуратура Центрального района Оренбурга направила в суд уголовное дело против 30-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве при оказании юридических услуг. По версии следствия, с октября 2025 года по январь 2026 года она брала с клиентов деньги за сопровождение процедуры банкротства, однако обещанные обязательства не выполняла. Об инциденте сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемая, имеющая статус самозанятой, предлагала гражданам услуги по банкротству. После заключения договоров и получения от клиентов первоначальных платежей она не приступала к работе, а потратила средства по своему усмотрению. В результате пострадавшие лишились в общей сложности более 230 тыс. руб.

В прокуратуре уточнили, что действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество с причинением значительного ущерба. На данный момент дело направлено в суд.

Яна Вежлева