«Россия — пространство возможностей»

В День знаний официальные лица Воронежской области обратились к школьникам, студентам, педагогам и родителям. Губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, депутаты Сергей Чижов и Евгений Ревенко отметили вклад учителей в развитие образования и рассказали о ключевых изменениях в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Ревенко Фото: Евгений Ревенко

Губернатор Александр Гусев подошёл к поздравлению креативно: он выпустил ролик, в котором с помощью нейросетей оживил фрагмент из своего детства. Глава региона с сожалением признал, что не сможет лично приехать в родную школу, но коллеги и искусственный интеллект помогли создать видео о его первой учительнице. «Даже спустя десятилетия все мы помним свою школу: уроки, линейки, первую любовь, успехи. Но чаще всего вспоминаем добрым словом людей, которые были рядом с нами в самом начале пути к знаниям», — отметил Александр Гусев.

Заместитель председателя Госдумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Гордеев подчеркнул, что Воронежская область является признанным интеллектуальным центром страны. Масштаб образовательной системы региона впечатляет: около 600 школ, 650 детских садов, десятки колледжей, 28 ведущих вузов и сотни центров дополнительного развития. За последние пять лет построено 19 новых школ, а программы капитального ремонта охватили более двух тысяч объектов образования. По мнению парламентария, в области созданы все условия, чтобы каждый выпускник мог реализовать свои способности и стать успешным профессионалом на родной земле. «Считаю важным, чтобы ребята уже в школе получали востребованные навыки. Поэтому инициировал открытие специальных курсов по подготовке к госэкзаменам, изучению искусственного интеллекта и кибербезопасности. Получение этих знаний даёт реальный результат: воронежские школьники побеждают на сложнейших олимпиадах и уверенно поступают в лучшие вузы страны», — рассказал Алексей Гордеев.

Депутат Госдумы Сергей Чижов в своём обращении отметил, что государство должно развивать материальную базу, создавать современные программы, а также внедрять передовые технологии обучения. Обращаясь к школьникам, он сказал: «Сегодня Россия — это пространство колоссальных возможностей. Для вас доступны любые передовые отрасли — от медицины до искусственного интеллекта и космоса. Во всём этом можно стать первыми».

Своё наставление юным воронежцам депутат Евгений Ревенко произнёс в стенах физико-математического лицея им. А.П. Киселёва. Он обратил внимание, что поддержка учителей и развитие сферы образования является одним из главных приоритетов. Совсем недавно Президент подписал Указ об особом статусе учителя. Из закона об образовании убрали определение «услуга», потому что образование — это воспитание, а работа учителя во многом — служение. Евгений Ревенко подчеркнул: «Впереди у нас большая созидательная работа по дальнейшему совершенствованию системы образования. Вместе мы сможем реализовать все наши планы».

Официальные лица региона нашли особенные слова для этого праздника. За всеми обращениями стоит общая мысль: будущее зависит от того, поверит ли ребёнок в свои силы сегодня. Задача взрослых — вовремя протянуть руку и поддержать детей на старте, пока учителя дают им крепкие знания. Государство продолжит вкладываться в образование, чтобы у каждого школьника была возможность найти дело по душе, вырасти профессионалом и уверенно строить будущее страны.