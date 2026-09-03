Гандбольный клуб «Астраханочка» подписал хорватскую полусреднюю Анджелу Жагар

Гандбольную команду «Астраханочка» пополнила правая полусредняя Анджела Жагар. 22-летняя хорватка участвовала в чемпионате мира U18 в 2022 году, где стала третьим бомбардиром турнира. Об этом рассказали в пресс-службе астраханского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Астраханочку» усилила 22-летняя хорватская полусредняя Анджела Жагар

Фото: ГК «Астраханочка» «Астраханочку» усилила 22-летняя хорватская полусредняя Анджела Жагар

Фото: ГК «Астраханочка»

Как рассказали в «Астраханочке», у госпожи Жагар за плечами серьезный европейский игровой опыт. Сезон 2021/22 она провела в составе «Локомотивы» из Загреба, далее выступала за французский «Мец», позже — за венгерский «Бекешчабай» и словенский «Крим». Кроме того, спортсменка участвовала в матчах Лиги чемпионов и Европейской лиги EHF.

«194 сантиметра, левая рука, мощь на задней линии и большой международный опыт — теперь все это в „Астраханочке“. Анджела, добро пожаловать в команду!» — говорится в официальном сообщении астраханского клуба.

Марина Окорокова