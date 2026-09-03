Анатолий Попов: Будущее — за генеративным искусственным интеллектом, который будет помогать предпринимателю решать задачи развития бизнеса

Будущее — в применении генеративного искусственного интеллекта, который будет помогать предпринимателю решать задачи. Такую мысль озвучил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на сессии XI Восточного экономического форума «Деловая среда будущего: мировой опыт и новые решения».

По мнению Анатолия Попова, в России сформирована устойчивая цифровая платформа ведения бизнеса. За последние годы стало гораздо проще зарегистрировать компанию, вести предпринимательскую деятельность, подавать отчётность. Многие сервисы, включая электронную логистику, которая стартовала с 1 сентября, делают взаимодействие более быстрым, удобным и прозрачным. Существенных проблем в международных расчётах сейчас тоже нет: Сбер обеспечивает расчёты со 140 странами. У банка даже есть специальный ИИ-агент, который подберёт оптимальный способ расчёта для конкретной ситуации в диалоге с предпринимателем.

Как подчеркнул Анатолий Попов, особое значение сегодня приобретает такой аспект, как масштабирование технологий искусственного интеллекта и трансформация с его помощью платформенной экономики.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Большинство крупнейших предприятий страны пока предпочитают иметь собственную ИТ-инфраструктуру и не доверяют облачным решениям, поэтому им приходится ещё больше вкладывать в ИТ. Преодолеть все эти технологические вызовы — один из важнейших векторов развития на ближайшие несколько лет, чтобы сформировать действительно независимую IT-инфраструктуру, которая сможет решать интеграционные задачи бизнеса, власти, логистики и расчётов. Это один из ключевых вызовов на текущий момент».

На сессии также выступили Министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель начальника Экспертного управления Президента РФ Александр Вилинов, директор по логистике «Росатома», генеральный директор ПАО «ДВМП» Пётр Иванов, заместитель Министра иностранных дел Мьянмы Ко Ко Кьяв, директор дивизиона развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Михаил Уткин, Председатель Правления ООО «Новосталь-М», Председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко и Президент Корейско-Российского делового совета Пак Чжон Хо. Модерировал дискуссию Михаил Хомич, главный стратег ВЭБ.РФ.